Евросоюз и НАТО могут призвать Россию «покинуть Украину» Politico: Евросоюз и НАТО могут опубликовать призыв к России «покинуть Украину»

Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Евросоюз и НАТО в ближайшее время могут официально опубликовать заявление с призывом к России покинуть Украину. Над заявлением работали больше года, сообщает Politico.

Заявление... находилось в работе более года, но [его публикация] задерживалась из-за трений между Турцией и Кипром, — пояснило издание.

Politico также сослалось на неназванных дипломатов, которые утверждают, что окончательный вариант документа может быть представлен либо на следующей неделе, либо в начале 2023 года. При этом некоторые собеседники издания скептически оценили возможность скорой публикации заявления.

В документе, с которым ознакомилось Politico, ЕС и НАТО призывают Россию «вывести силы с Украины», а также выражается поддержка Киеву.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти России не рассматривают возможность объявления рождественского или новогоднего перемирия на Украине. По его словам, подобных предложений ни от кого не поступало.