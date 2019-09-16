https://static.news.ru/photo/b54b11c2-d88a-11e9-ba97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Yan/Global Look Press

Евросоюз до сих пор не получил от Великобритании предложений по Brexit. Об этом стало известно после встречи главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера и британского премьера Бориса Джонсона.

Великобритания ответственна за то, чтобы предложить функциональные с правовой точки зрения решения, совместимые с соглашением о выходе. Таких предложений пока не поступало, — цитирует ТАСС текст коммюнике.

В документе говорится о готовности членов Еврокомиссии работать в круглосуточном режиме, чтобы изучить, отвечают ли предложения Джонсона целям «бэкстопа». Так называется временный режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после Brexit. Именно решение вопроса об ирландской границе может ускорить заключение сделки.

Как писал News.ru, Джонсон допускает нарушение закона для недопущения нового продления срока переговоров по выходу Великобритании из Евросоюза. Об этом говорится в письме, которое Джонсон направил членам Консервативной партии. В письме премьер упоминает законопроект, который обязывает правительство запросить у ЕС продление переговоров по Brexit и запрещает выход страны из состава сообщества без сделки.

Ранее Палата лордов британского парламента утвердила законопроект о переносе Brexit при отсутствии сделки с ЕС. До этого он был принят Палатой общин. Законопроект обязывает премьер-министра просить ЕС о переносе Brexit с 31 октября на более позднюю дату.