Евросоюз частично запретит транспортировку нефти по «Дружбе» Посол Польши при ЕС: новые санкции запретят транспортировку нефти по южной ветви «Дружбы»

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Новый пакет санкций Евросоюза против России будет включать в себя запрет на транспортировку нефти по южной ветви трубопровода «Дружба», заявил в эфире Польского телевидения посол Польши при ЕС Анджей Садось. По его словам, также российским грузовым прицепам будет ограничен въезд в еврозону.

Там есть польские постулаты, касающиеся полного наложения санкций на южную «Дружбу», там же есть запрет въезда для российских грузовых прицепов, — сказал Садось.

Кроме этого, санкции будут наложены на 70 физических лиц, которых считают причастными к депортации детей из Украины, и 30 субъектов хозяйствования, которые обходят санкции и поддерживают ведение боевых действий в зоне СВО.

Постпреды ЕС на заседании в Брюсселе согласовали 11-й пакет санкций против России. Сообщалось, что новый пакет включает меры по борьбе с обходом ограничений, а также расширяет список индивидуальных санкций.

Пресс-служба постпредства России при ЕС заявила, что разрабатывая 11-й пакет санкций, который будет включать рестрикции в отношении третьих стран, в Брюсселе не просчитали риски для самого Евросоюза. По мнению российских представителей, подобные меры могут оказать негативный эффект в экономическом и политическом плане для Европы.