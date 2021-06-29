Евросоюз анонсировал новые санкции против России

Варианты новых санкций против России будут подготовлены в ближайшие недели и месяцы. Об этом заявил в своём блоге официальный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Политик напомнил, что лидеры стран ЕС определили направления действий по сохранению единства ЕС. Это является сильным преимуществом при работе с Москвой. Он пояснил, что займется подготовкой этих действий.

Во-вторых, Евросовет поручил Еврокомиссии и мне представить варианты дополнительных ограничительных мер, которые должны быть готовы на случай, если Россия продолжит нарушать международное право в наших государствах-членах и по соседству, — заявил Боррель.

Также будут разработаны варианты темы взаимодействия с Москвой. К ним относятся вопросы климата, окружающей среды, здравоохранения и внешней политики. Боррель подчеркнул, что в ЕС заинтересованы в привлечении России к решению глобальных проблем, поскольку страна является крупным игроком на мировой арене.

Нравится вам это или нет, но Россия является крупным игроком на мировой арене, и она увеличила своё политическое присутствие во многих частях мира, в том числе в странах, где на карту поставлены интересы ЕС, — отметил официальный представитель ЕС.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва соразмерно ответит на любые санкции Евросоюза. Она добавила, что в Брюсселе известно об этом.

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что страны Евросоюза убедились в том, что существующая политика санкций в отношении России не работает. По его словам, европейские политики должны сосредоточиться на более эффективном подходе в ответ на действия России.