Европол начал операцию по поиску санкционных активов россиян

Европецйске полицейское агентство (Европол) приступило к операции "Оскар", в рамках которой предполагается помощь странам Евросоюза в выявлении активов, подпадающих по антироссийские санкции. Об этом говорится в заявлении организации. Операция проводится совместно с представителями ЕС, Европейским агентством по сотрудничеству органов юстиции и Европейским агентством пограничной полиции и береговой охраны Frontex. Операция будет длиться не менее года, в нее включат несколько отдельных расследований.

В качестве цели операции организаторы назвали поддержку финансовых расследований в ЕС в отношении активов, принадлежащих попавшим под санкции Запада из-за событий на Украине физическим и юридическим лицам из России.

Операция также направлена на поддержку уголовных расследований, проводимых государствами в связи с обходом введенных ЕС торговых и экономических ограничений, - добавили представитеи Европола.

Участники расследования станут способствовать сбору, обмену и анализу информации. Также в их обязанности входит обеспечение координации оказание технической помощи и финансовой поддержки соответствующим национальным госорганам.

Ранее комиссия Конгресса США по безопасности и сотрудничеству в Европе потребовала от администрации президента США Джо Байдена добиться исключения России из Интерпола. Конгрессмены направили соответствующее обращение в Госдепартамент и Минюст. По мнению законодателей, госсекретарь Энтони Блинкен и генпрокурор Меррик Гарланд должны «воспользоваться положением США в Интерполе», чтобы из-за ситуации на Украине Россия была исключена из организации.