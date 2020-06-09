Европейские страны призвали прекратить боевые действия в Ливии

https://static.news.ru/photo/a2c656bc-aa97-11ea-a290-fa163e074e61_660.jpg Фото: Amru Salahuddien/Global Look Press

Евросоюз, Франция, Германия и Италия обратились к ливийским и зарубежным участникам военного конфликта в Ливии с призывом прекратить огонь и вернуться к мирному диалогу.

Под совместным заявлением подписались: высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, главы МИД Франции — Жан-Ив Ле Дриан, Германии — Хейко Маас и Италии — Луиджи Ди Майо.

Они навали обязательства, принятые 6 июня в Каире в рамках совместного военного комитета «5 + 5» (пять представителей правительства Фаиза Сараджа и пять — Ливийской национальной армии Халифы Хафтара), конструктивными. По мнению авторов обращения, выполнение обязательств подготовит почву для политического соглашения, передаёт «Интерфакс».

Эти усилия должны привести к тому, что все стороны «5 + 5» быстро договорятся прекратить огонь, включая вывод из всех районов Ливии всех иностранных войск, наёмников и военной техники, поставленной в нарушение оружейного эмбарго ООН, примут конструктивное участие во всех направлениях руководимого ООН внутриливийского диалога, — говорится в заявлении.

Как писал NEWS.ru ранее, россияне, якобы воюющие в Ливии как сотрудники ЧВК «Вагнер», на деле не выезжали за пределы страны, их фамилии взяты из списка сайта «Миротворец». Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.