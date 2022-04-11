«Европейские глупцы»: Медведев раскритиковал энергетическую программу ФРГ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил перспективы Германии в энергетической сфере. В своём Telegram-канале он раскритиковал дорогостоящую программу «энергетического поворота» (Energiewende), согласно которой ФРГ переходит с ископаемых углеводородов на возобновляемые источники. Медведев назвал немцев «добрыми дурачками», отметив, что Германией и другими странами открыто манипулируют США.

США сидели на своих деньгах, как наседка на яйцах. Не то что «добрые дурачки» вроде Германии, которая успела принять программу Energiewende, общая стоимость которой оценивается в €500–€600 млрд. В то же время США спокойно субсидировали собственную экономику за счёт остальных государств мира. И пусть «честный неудачник» Германия теперь плачет, судорожно подсчитывая убытки. У Америки всё хорошо, пока есть европейские глупцы, готовые оплачивать её экологические счета, — заявил Медведев.

Ранее Медведев отмечал , что введённые западными странами незаконные санкции в отношении России могут быть квалифицированы как акт агрессии, прежде всего, когда они направлены на подрыв экономической независимости страны.

По его словам, ограничительные меры против Москвы являются беспрецедентными по масштабу, они приведут к дальнейшему коллапсу всех международных институтов, включая прежде всего Организацию Объединённых Наций.