Европейцы идут против США: какие страны признали независимость Палестины

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Ирландия официально признает независимость Палестины, сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Саймон Харрис. Решение Дублина поддержали власти Норвегии, заявив, что фундаментальное право палестинцев на суверенитет — это ключ к миру на Ближнем Востоке. К Ирландии и Норвегии вскоре присоединится Испания, которая намерена официально признать Палестину государством 28 мая. В ответ Израиль отозвал для консультаций своих послов в Ирландии и Норвегии.

Ранее Палестину среди стран Европы признали Исландия, Швеция, Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Румыния, Сербия, Черногория, Босния и Герцеговина, Болгария, Албания, Мальта и Кипр.

10 мая Генассамблея ООН приняла резолюцию о признании права палестинцев на полноценное членство во всемирной организации, что фактически подтверждает поддержку независимости Палестины. Из 193 членов ООН «за» проголосовали 143, девять высказались против, 25 стран воздержались.

Среди государств, не поддержавших резолюцию, были США, Израиль, Аргентина, Микронезия, Науру, Палау и Папуа — Новая Гвинея. Россия, Китай, а также союзники Вашингтона, такие как Франция, Япония, Южная Корея, Испания, Австралия, Эстония и Норвегия, выразили поддержку решению Генассамблеи ООН.

Какие страны Европы признали независимость Палестины — в инфографике NEWS.ru.