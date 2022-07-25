Европейцам предрекли «вымирание» из-за холодной зимы Политолог Носович предрёк европейцам «вымирание» из-за холодной зимы

Фото: Alexander Novikov/Global Look Press

Политолог, главный редактор аналитического портала «РуБалтик» Александр Носович заявил, что без российского газа этой зимой Европу ждёт «потеря населения», как в разгар пандемии COVID-19. Он пояснил, что жителям Европы просто нечем будет отапливать дома. По его мнению, это будет самый неблагоприятный сценарий для Европы — смерти людей, пишет URA.RU со ссылкой на украинские СМИ.

Этой зимой отопительный сезон может стать проблемой всей Европы и привести к такой же массовой смертности, которая была от коронавируса в 2020 году. Это самый неблагоприятный сценарий для Европы, — поделился Носович.

Он добавил, что при самых благоприятных условиях в Европе могут приостановить свою работу промышленные предприятия.

Англо-немецкий историк Катя Хойер в статье для британского еженедельного журнала The Spectator ранее написала, что Германия «попала в ловушку Путина» из-за антироссийских санкций. Автор материала при этом уточняет, что Берлин сам создал эту ловушку, из которой «нет лёгкого выхода». Она добавила, что общая мораль населения падает, а главной темой стали цены на энергоносители. Она призвала немецкое правительство взять на себя ответственность за принятые решения по российским энергоресурсам и подготовить рядовых немцев к «суровой зиме».