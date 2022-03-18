Европейцам предложили «оседлать» украинцев из-за цен на бензин

Французский сатирический журнал Charlie Hebdo опубликовал новую карикатуру на тему возросшей стоимости бензина в Европе. На обложке издания изображен автомобиль, который движется за счёт трёх беженцев из Украины. Большинство пользователей осудили публикацию издания. Соответствующая запись была сделана на официальной странице журнала в Twitter.

Литр топлива — два евро. Катайтесь на украинцах — это бесплатно, — подписал журнал новую карикатуру.

Некоторые обвинили журналистов в лицемерии, а также призвали к закрытию издания. Нашлись и те, кто попытался оправдать действия журнала, заявив, что сатира направлена против тех, кто жалуется на стоимость бензина.

Ранее президент Сербии Александр Вучич осудил двойные стандарты Запада в отношении Косово и Украины. Он также раскритиковал различную трактовку принципа территориальной целостности и давление на Белград для введения санкций РФ​​​. Сербский лидер назвал Россию единственным союзником в Совбезе ООН. Он подчеркнул, что не давал Западу никаких обещаний по поводу санкций в отношении России. Президент отметил, что Белград будет поддерживать мир в регионе и не вмешиваться в события на Украине.