Европе пригрозили катастрофой в случае тайной операции США в Крыму Asia Times: наступление ВСУ на Крым при поддержке США обернется катастрофой для Европы

Фото: МО Украины

Попытка ВСУ при поддержке американцев наступать на Крым обернется катастрофой для Европы, заявил обозреватель Asia Times Стивен Брайен. По его словам, весеннее наступление спланировано не в Киеве, а в Вашингтоне. Как подчеркнул публицист, прямое участие ВВС США или НАТО может вылиться в полномасштабную войну России с Североатлантическим альянсом. Брайен напомнил, что в Киеве очень часто говорят о том, чтобы захватить Крым.

Сколько еще американских кораблей находится в океане сейчас или прибывает в другие порты, пока неизвестно. Но известно, что НАТО готовится к переброске, как только начнется украинское наступление, — считает журналист.

США, по мнению Брайена, могут предоставить украинцам авиацию для проведения операции в Крыму, в этом случае на самолеты американского производства нанесут украинские опознавательные знаки. При этом управлять ими будут пилоты из США или стран НАТО, подчеркивает публицист.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предрек наступление «горячего сезона» в Крыму. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале телеведущего Василия Голованова. Подоляк также пообещал научить относиться к Украине с «уважением и страхом».

10 марта Подоляк в интервью газете La Stampa заявил, что контрнаступление ВСУ возможно через два месяца. Он добавил, что украинская армия нуждается в поставках тяжелых артиллерийских снарядов.