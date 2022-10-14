Европе предрекли «немыслимый ужас» из-за подчинения интересам США Rebelión: Европу ждет «немыслимый ужас» из-за подчинения национальным интересам США

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В случае дальнейшего подчинения интересам военно-промышленного комплекса США Европу ждет «немыслимый ужас», пишет портал Rebelión. Автор материала указывает на то, что страны Евросоюза сокращают бюджеты своих социальных программ, а также приостанавливают переход на зеленую энергетику в угоду обслуживания нужд Соединенных Штатов как своих. В статье отмечается, что речь идет о массовых закупках военной техники у Вашингтона.

В преддверии грядущей зимы странам Европы хотят впихнуть американский газ. Именно для этого и была организована диверсия на «Северном потоке», — сказано в публикации.

В статье европейцев призывают перестать «проглатывать военную пропаганду», а также перестать верить, что США и НАТО действуют из гуманных соображений.

Обозреватель польского издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста ранее заявил, что антироссийские санкции будут иметь самоубийственный эффект для Польши. Журналист отметил, что поляки еще не ощутили последствия принятых против России мер из-за теплой осени. Он напомнил, что, согласно результатам социологического опроса, 60% граждан Польши выступили за сохранение санкций против России.

Публицист указал на то, что готовность населения Польши выступить против России на стороне Украины является признаком неадекватного восприятия, а не мужества.