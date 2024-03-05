Европе и Африке перерезали провода связи в Красном море Кабели связи между Европой, Азией и Африкой были повреждены в Красном море

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В Красном море были перерезаны кабели глобального интернета, которые соединяют Европу, Азию и Африку, говорится в заявлении компании HGC Global Communications Limited. Уточняется, что речь идет о повреждении четырех из 15 линий связи. На них приходится до четверти всего трафика в регионе. Специалисты уже приступили к восстановительным мероприятиям.

Первоначальный анализ показал, что поврежденные сегменты кабелей находятся в южной части Красного моря, подпадают под юрисдикцию Йемена, — сказано в публикации.

В конце февраля израильская газета Globe сообщала, что члены йеменского шиитского движения «Ансар Алла», известные как хуситы, повредили магистральные кабели связи, которые проходят по дну Красного моря. Лидер йеменских повстанцев Абдель Малек аль-Хуси опроверг эти обвинения.

В публикации отмечалось, что повреждены по крайней мере три кабеля: AAE-1 (самый длинный в мире подводный кабель, который соединяет Юго-Восточную Азию с Африкой и Европой), Europe India Gateway (EIG длиной 15 000 км, который соединяет Индию, Африку и Европу) и кабель Eurasia, который совместно используют компании Seacom и TGN (10 000 км, соединяет Мумбай в Индии с Марселем во Франции).