Европарламент призвал восстановить передвижение по Лачинскому коридору

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Европарламент в ходе пленарного заседания 18 января принял резолюцию «общей внешней политики и политики безопасности», одним из пунктов которой стало осуждение блокады Азербайджаном Лачинского коридора. Как передает «Арменпресс», евродепутаты заявили, что это нарушает трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года и может спровоцировать гуманитарный кризис для народа Нагорного Карабаха.

В связи с этим Европарламент потребовал, чтобы власти Азербайджана немедленно восстановили свободное передвижение по Лачинскому коридору.

В прочих пунктах резолюции Европарламент решительно осудил последнюю военную агрессию Азербайджана 12 сентября 2022 года на территории Армении. Также в документе указывается, что «прочный мир между Арменией и Азербайджаном не может быть достигнут военными средствами».

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев также обвинил Армению в срыве переговорного процесса. Он подчеркнул, что причины таких шагов ему неизвестны, но Баку не планирует начинать третью войну с Ереваном. По его словам, Армения должна взять на себя ответственность и выйти на подписание мирного договора, а не затягивать процесс. Баку ждет от Еревана признания территориальной целостности Азербайджана, подчеркнул Алиев.