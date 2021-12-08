Европарламент призвал к тотальному бойкоту зимних Олимпийских игр в Китае

Зампредседателя Европарламента Никола Бер призвала к «тотальному бойкоту» зимних Олимпийских игр в Пекине. Соревнования в КНР, по её словам, являются ошибочной площадкой в неправильном месте. Её слова приводит ТАСС.



Европейский союз должен не просто оставаться в тени США, но и встать на дыбы в вопросе соблюдения прав человека и высказаться за тотальный бойкот зимних Игр, — отметила Бер.

Она назвала зимние Олимпийские игры в КНР гигантской пропагандистской инсценировкой, за которой не следует молча наблюдать ни США, ни ЕС. По её словам, дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине, который объявили США, происходит с опозданием, и это «наименьшее», чего можно ожидать от Запада.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США объявляют дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине из-за нарушения прав человека властями КНР. Американские спортсмены примут участие в соревнованиях, но страна не станет отправлять официальную делегацию на Олимпиаду и Паралимпиаду.

В феврале этого года коалиция из 180 правозащитных организаций, которые представляют тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Игры в столице Китая на основании того, что Пекин проводит массовые репрессии против них.

Этот призыв в мае поддержала спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая обратилась к международному сообществу с предложением бойкотировать Олимпийские игры. С таким же предложением выступили политики Канады и Норвегии.