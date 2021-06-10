Европарламент призвал отключить Белоруссию от SWIFT

https://static.news.ru/photo/090665da-c9fe-11eb-b31d-96000091f725_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Европарламент обратился к Европейскому союзу с призывом ввести индивидуальные и секторальные санкции против Белоруссии. Предложено отключить республику от системы межбанковской связи SWIFT. Трансляцию голосования ведёт сайт Европарламента.

Призываем Совет ЕС как можно скорее расширить список лиц и организаций, на которые распространяются санкции ЕС, — говорится в резолюции ЕП.

Секторальные санкции могут затронуть торговлю нефтью и нефтяными продуктами, деревообрабатывающую, сталелитейную и калийную промышленность. Евродепутаты призвали перестать сотрудничать и финансировать белорусские государственные банки, а также ограничить кредиты по линии международных банков для дочерних банков республики. Предложено временно исключить Белоруссию из системы SWIFT.

Депутаты считают, что в чёрный список следует включить ответственных лиц за принудительную посадку самолёта Ryanair и задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича и его спутницы, россиянки Софии Сапеги. Также в Европарламенте выступают за введение санкций против тележурналиста Марата Маркова, который интервьюировал задержанного белорусского оппозиционера.

Авторы резолюции также напомнили, что не стали признавать победу Александра Лукашенко на выборах президента в 2020 году и выступают за проведение международной конференции под лозунгом «Будущее демократической Белоруссии».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что санкции Евросоюза в отношении Белоруссии являются контрпродуктивными, как и любые попытки вмешательства во внутренние дела этого государства.