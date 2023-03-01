Европа захотела выделить деньги из фонда мира на покупку оружия Киеву Глава евродипломатии Боррель призвал выделить €1 млрд из фонда ЕС на оружие для Украины

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза (ЕС) выделить €1 миллиард на поставку вооружения для Украины, передает AFP. Дипломат предложил выделить деньги из Европейского фонда мира для закупки артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Главы оборонных ведомств Европы обсудят данное предложение 7 марта в Стокгольме.

Представитель ЕС также предложил установить ставку возмещения расходов на уровне 90% взамен на «своевременные поставки боеприпасов». Он подчеркнул, что данная помощь очень важна для Украины, так как страна сможет таким образом продолжать противостоять России.

Ранее помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что Украина должна самостоятельно платить за поставляемое ей оружие. Она признала, что Киев в настоящее время не обладает большими возможностями в этом плане, но он способен приобретать некоторые военные средства. Представитель Пентагона при этом призвала провести модернизацию украинской армии. По ее словам, поставки оружия нельзя прекращать, так как Украине необходимо оказать всю необходимую помощь для противостояния России.