Европа собралась предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз Bloomberg: Европа собралась предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз

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Решение о предоставлении Украине официального статуса кандидата на вступление в союз поддержали все участники заседания Совета Евросоюза (ЕС) в Люксембурге, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что решение будет оглашено позднее в Брюсселе. По информации издания, аналогичный статус также получат Молдавия и Грузия после выполнения определённых условий.

Все участники заседания Совета Евросоюза в Люксембурге поддержали решение официально предоставить Украине статус кандидата на вступление в союз, — сказано в публикации.

Автор материала при этом не уточняет будут ли выдвинуты какие-то условия Киеву для получения статуса. Саммит в Брюсселе состоится 23–24 июня.

Научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан в своём материале для издания The New York Times ранее написала, что участие США в кризисе на Украине всё меньше похоже на помощь Киеву и всё сильнее напоминает действия Вашингтона в конфликте в Йемене. По её мнению, так называемая поддержка Украины вышла за грани разумного и по сути представляет собой уже противостояние непосредственно самих США с Россией.

Она подчеркнула, что выделение десятков миллиардов бюджетных средств, отправка украинским солдатам ракетных установок, которые теоретически способны поражать объекты на территории РФ, передача Генеральному штабу Украины данных разведки указывает на слишком сильную вовлечённость Белого дома в происходящее.