Европа признала нарушение ряда обещаний НАТО перед Россией Глава Европейской дипломатии Боррель признал нарушение ряда обещаний НАТО перед Россией

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Североатлантический альянс не смог выполнить некоторые из обещаний, данных России. Он при этом добавил, что подобные доводы не являются достаточным основанием для начала Москвой спецоперации на Украине. Дипломат также подчеркнул, что Брюссель имеет серьезные обязательства перед Украиной, которые выполняет, пишут «Известия».

Нарушения со стороны НАТО возможны. Тем не менее, такие доводы не являются достаточным основанием для развертывания Москвой спецоперации на Украине и в Донбассе, — рассказал Боррель.

Он не стал делать прогнозы касаемо прочности единства Запада в вопросе санкций, но отметил, что прочность «трансатлантического сотрудничества Европы и США уже превзошла ожидания».

Западные СМИ намеренно искажают информацию о конфликте на Украине, ранее заявил итальянский исследователь, специалист в области социологии терроризма Алессандро Орсини. Он добавил, что это делается с целью формирования определенного общественного мнения. по его словам, Запад всеми доступными ресурсами пытается убедить мир в том, что Россия якобы истощила все свои силы.

Он отметил, что недавние удары российских сил на Украине прямо указывают на то, что Москва использует лишь ограниченную часть своего потенциала. Эксперт предупредил, что дальнейшая эскалация конфликта со стороны западных стран может привести к ядерному противостоянию.