Европа предложила Китаю вакцины от COVID-19 для борьбы с новой вспышкой FT: Европейский союз предложил Китаю бесплатные вакцины от COVID-19 для борьбы со вспышкой

Фото: Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европейский союз предложил Китаю бесплатные вакцины от COVID-19, чтобы побороть новую вспышку вируса в стране, пишет Financial Times. Отмечается, что к китайской стороне с предложением о помощи обратилась комиссар Евросоюза по здравоохранению Стелла Кириакидес. Автор материала указывает на то, что решение о предоставлении вакцины было принято на фоне шага по отмене строгих общенациональных ограничений, связанных с пандемией.

ЕС предложил Китаю бесплатные вакцины против COVID-19, чтобы помочь Пекину сдержать массовую вспышку болезни после его решения отменить строгие общенациональные ограничения, связанные с пандемией, — сказано в публикации.

В тексте при этом не приводится информация о точном количестве вакцин, которые Европа может отправить КНР.

Ранее стало известно, что власти США с 5 января вводят обязательное тестирование на коронавирус всех прибывающих в страну из Китая. Тестирование будет распространяться на пассажиров в возрасте старше двух лет. Перед вылетом из КНР пассажиры должны будут показать отрицательный результат теста на COVID-19, который должен будет сдан не позднее, чем за двое суток до вылета.