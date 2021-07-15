Европа отправила Украине партию испорченной вакцины Pfizer

Партия испорченной вакцины Pfizer/BioNTech поступила в Харьков для проведения вакцинации. Препарат хранился с нарушением температурного режима, внутренний трекер в боксе зафиксировал плюсовую температуру в течение длительного времени, сообщает «Страна.ua».

Издание опубликовало видео, на котором показывается бокс с препаратом внутри, заклеенный скотчем. Температура внутри бокса оказалась в районе 10 градусов, хотя производитель рекомендовал хранить препарат при температура от минус 60 до минус 80 градусов.

Видео порталу предоставил начальник Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко. О нарушении он узнал от коллег из государственной лекарственной службы.

Вакцина поступила на Украину без специального контейнера, внутри боксов с препаратом также не было холодных элементов. По словам Сергея Кравченко, решение о том, как поступить с испорченной вакциной, пока не принято.

Три дня назад канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия выделит Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса. Киев в связи с ростом заболеваемости продлил ограничительные меры до конца августа.

Ранее вакцину, которой прививают граждан Украины, лидер партии «Европейская солидарность» и экс-президент страны Пётр Порошенко назвал «г...вном». Об этом он заявил на заседании Согласительного совета.