Европа обратилась к Лаврову с призывом освободить Навального Глава Совета Европы написала письмо Лаврову с призывом освободить Навального

Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Алексей Навальный, отбывающий наказание в исправительной колонии № 2 города Покрова Владимирской области, участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда

Совет Европы призвал власти России выпустить на свободу политика Алексея Навального. В публикации организации говорится, что генеральный секретарь Совета Мария Пейчинович-Бурич отправила письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову и потребовала выполнить все решения ЕСПЧ, включая освобождение Навального.

На своем последнем ежеквартальном заседании комитет министров Совета Европы выразил сожаление по поводу продолжающегося содержания под стражей Алексея Навального и еще раз призвал российские власти немедленно его освободить. По итогам встречи генеральный секретарь Совета Европы направила министру иностранных дел России еще одно письмо, в котором вновь призвала Российскую Федерацию выполнять все решения Европейского суда, ожидающие исполнения, — говорится в публикации.

Члены Совета Европы выразили сожаление, что Навальный до сих пор не освобожден и содержится в одиночной камере без прямого и неконтролируемого доступа к адвокатам. По их мнению, политика отправили в колонию без всякого на то основания, а доказательств его вины по-прежнему нет.

Россия исключена из Совета Европы 16 марта 2022 года. ЕСПЧ принимает к рассмотрению жалобы в отношении государства на нарушения до этой даты.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ранее заявила, что получила свыше 50 жалоб от Навального. По ее словам, сотрудники прокуратуры и ФСИН рассмотрели каждое обращение политика и дали ответы.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель до этого обвинил власти РФ в жестоком обращении с осужденным политиком. По его словам, государство должно нести ответственность за здоровье оппозиционера.