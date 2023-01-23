Европа нашла, чем ответить США на закон об инфляции Макрон: Франция и Германия дадут США амбициозный ответ на закон об инфляции

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Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что Берлин и Париж намерены предпринять меры в ответ на американский закон о снижении инфляции, пишут «Известия». Французский лидер отметил, что стороны планируют задействовать эффективные инструменты финансирования из государственных и частных источников.

Мы выработали общую линию, предусматривающую быстрый и масштабный европейский ответ. Необходимо предусмотреть эффективные инструменты финансирования из государственных и частных источников, — сказал Макрон.

Западные аналитики считают, что противостояние ведущих экономик Европы с США приведет к торговой войне, которая ослабит позиции всех участников в мире.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее заявил, что Евросоюз не может конкурировать с США в плане государственной поддержки для частных компаний. По его словам, закон о снижении инфляции (IRA), принятый Штатами в августе, предусматривает выделение $370 млрд на чистую энергетику и достижение климатических целей, $64 млрд — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок. Жозеп Боррель подчеркнул, что закон наносит ущерб европейским производителям в торговых отношениях с США и противоречит правилам ВТО.