Европа обеспокоилась разработкой китайского оружия по «контролю над мозгом»

Европейские парламентарии из Италии Марко Кампоменози и Стефания Цамбелли вместе с группой коллег подготовили обращение к Еврокомиссии по поводу появившейся информации в СМИ о разработках Китаем оружия по «контролю над мозгом», об этом сообщает RT. Парламентарии ссылаются на заявления американских официальных лиц и журналистов, которые рассказывают, что КНР «разрабатывает способы дальнейшего применения в военной сфере новейших биотехнологических разработок».

В числе проектов: редактирование генов, повышение человеческой работоспособности и нейрокомпьютерные интерфейсы. Если в ходе дальнейших расследований обвинения будут подтверждены, примет ли Еврокомиссия какие-либо ответные меры? — добавляют они.

Европейские политики напомнили, что США ранее добавили Китайскую академию военной медицины и 11 аффилированных с ней биотехнологических исследовательских институтов в запрещённый список экспортёров за то, что те якобы оказывали содействие китайским военным в разработке биологического оружия.

Ранее США также одобряли ряд других санкций против Китая. Штаты ввели санкции против двух представителей органов власти Синьцзян-Уйгурского автономного округа (Китай). Ограничительные меры наложены на главу управления общественной безопасности региона Чэнь Минго и заместителя секретаря парткома СУАР Ван Цзюньчжэня. Вашингтон мотивирует введение санкций ситуацией с соблюдением прав человека в Синьцзяне. Против Цзюньчжэня ранее ввёл рестрикции и Европейский союз.

Вашингтон неоднократно заявлял, что новые санкции против Пекина возможны в случае необходимости.