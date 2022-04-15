«Европа без США — ничто»: Китай припомнил Байдену скандал с войсками США

Российская телеведущая Ольга Скабеева опубликовала в своём Telegram-канале архивное видео с тогда ещё сенатором Джо Байденом, который оправдывает отправку американского военного контингента в Боснию. Кадры с молодым и амбициозным политиком раскопали китайские журналисты. На них Байден не стесняясь в выражениях клянёт Европу и уверяет, что она без Соединённых Штатов — «ничто».

Европа не может оставаться единой без Соединённых Штатов. В Европе нет морального центра. Когда за последние два столетия французы, британцы, немцы, бельгийцы или итальянцы объединяли этот континент, чтобы противостоять такому геноциду. Когда они это сделали?! — почти кричит Байден на видео.

Это не первое архивное видео, которое находят журналисты в свете последних событий на Украине и громких заявлений американского президента о «геноциде». Ранее пресса нашла ролик, на котором Байден лично говорит, что это было его инициативой бомбить Югославию.

Президент Соединённых Штатов должен вспомнить свой «послужной список», прежде чем называть лидера РФ Владимира Путина «военным преступником», заявил ранее NEWS.ru первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров. Таким образом спикер прокомментировал слова главы США о российском коллеге в ходе выступления в Белом доме с краткой речью об оказании Вашингтоном военной помощи Украине. Джабаров подчеркнул, что речь Байдена говорит о том, что «на воре шапка горит».