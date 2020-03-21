https://static.news.ru/photo/67947eee-6c5c-11ea-9ba9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Fabian Sommer /Global Look Press

Европейская комиссия утвердила две схемы государственной помощи Германии для поддержки экономики этой страны в контексте пандемии коронавируса. Они позволяют при необходимости смягчать жёсткие принципы свободной конкуренции, которые ограничивают государственную поддержку частного бизнеса.

Как сообщается в коммюнике ЕК, Берлин уведомил Брюссель о двух отдельных мерах поддержки, осуществляемых через немецкий рекламный банк Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW). Это кредитная программа, покрывающая до 90% риска по кредитам для компаний всех размеров. Приемлемые кредиты могут иметь срок погашения до 5 лет и могут достигать 1 млрд евро на компанию в зависимости от потребностей компании в ликвидности. Другая кредитная программа, в которой KfW участвует вместе с частными банками, предусматривает выдачу более крупных кредитов в качестве консорциума.

Накануне Еврокомиссия объявила об утверждении двух аналогичных схем госпомощи для Франции и Дании. Временные рамки, принятые Еврокомиссией, позволяют государствам — членам союза проявлять гибкость в соблюдении правил конкуренции при поддержке экономики во время кризиса COVID-19. Они будут действовать до конца декабря 2020 года.

Ранее регуляторы Европейского союза приняли решение открыть доступ к европейским стандартам по производству медицинских изделий и средств индивидуальной защиты для всех предприятий, готовых начать их создание. По словам официального представителя Еврокомиссии Эрика Мамера, данная мера позволит компаниям из Евросоюза и других стран быстрее начать производство.

На сегодняшний день в Германии COVID-19 выявлен у 22,1 тысячи человек. За день прирост числа положительных на вирус тестов составил 2,4 тысячи, это означает, что темпы распространения замедлились. В минувшие дни число заражённых увеличивалось на 30%, 21 марта — на 12,1%. Эпицентры болезни в стране — Северный Рейн — Вестфалия, Баден-Вюртемберг и Бавария. От осложнений скончались 50 человек.

Ранее Минздрав ФРГ сообщил о планах по ужесточению правил по защите населения в условиях эпидемии. Власти намерены отслеживать местоположение пользователей по мобильным устройствам. При этом в стране и без этого действуют жёсткие правила карантина. Людям не разрешается выходить из дома без особой надобности, все публичные учреждения закрыты, в магазинах и аптеках следует соблюдать определённую дистанцию, стоя в очереди.

22 марта Германия заявила о новых ограничительных мерах, чтобы воспрепятствовать распространению коронавируса. Теперь местным жителям запретят собираться больше чем по двое. Исключения будут сделаны только для семей, писал NEWS.ru.