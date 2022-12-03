В Европе утвердили потолок цен на нефть из России ЕК: страны G7, ЕС и Австралия утвердили потолок цен на нефть из России в $60 за баррель

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страны «Большой семерки» (G7) и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, сообщает пресс-служба Еврокомиссии. В публикации в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) говорится, что новые ограничения затронут как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. При этом сама предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начнут действовать с 5 декабря 2022 года.

«Группа семи» согласовала сегодня потолок цен на российскую нефть, Совет ЕС только что также параллельно утвердил это решение. Потолок будет установлен на уровне в $60 за баррель и будет регулируемым в соответствии с изменениями рынка. Потолок цен вступит в силу с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля для нефтепродуктов (цена для нефтепродуктов будет финализирована позднее), — говорится в заявлении ЕК.

При этом члены Евросоюза договорились, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в течение 45 дней для судов стран G7, загрузившихся до 5 декабря.

Потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель ЕС согласовал накануне. Его примеру последовали страны G7, а также Австралия. Действовать ограничение начнет с 5 декабря. Предельная стоимость может быть скорректирована по необходимости. Кроме этого, G7 и Австралия подтвердили намерение со временем отказаться от российской нефти и нефтепродуктов.

Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в ответ на это заявил, что начиная с текущего года Европа будет жить без российской нефти. При этом спрогнозировал, что вскоре со стороны ЕС последуют обвинения в адрес России.