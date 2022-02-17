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ЕК предупредила о возможном притоке более 1 млн беженцев из Украины

09:57, 18 февраля 2022
ЕК предупредила о возможном притоке более 1 млн беженцев из Украины Маргаритис Схинас Фото: Takis Sagias via www.imago-image.com/Global Look Press
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В случае эскалации ситуации на Украине в Евросоюз могут прибыть более миллиона беженцев, заявил вице-президент Европейской комиссии (ЕК) Маргаритис Схинас немецкой газете Welt. При этом она отметила, что при возникновении подобной ситуации ЕК окажет необходимую помощь странам ЕС в эвакуации граждан из Киева.

Эскалация конфликта на Украине создаст серьёзную угрозу европейской безопасности, которая будет иметь глобальные последствия. По оценкам, сюда может прибыть от 20 тыс. до более миллиона беженцев, сказала Схинас.

Она также отметила, что Евросоюз готов «мобилизовать значительную гуманитарную помощь и помощь в гражданской защите». Кроме того, по её словам, на сегодняшний день создана целевая рабочая группа и проработаны различные сценарии действий в случае эскалации кризиса вокруг Украины. Они касаются поставок газа и кибербезопасности.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для Польши не будет проблемой принять украинских беженцев на своей территории в случае начала войны на Украине. Моравецкий также отметил, что украинские мигранты могут стать дешёвой рабочей силой в Польше. 

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