Еврокомиссия назвала решение проблемы с засухой Еврокомиссия назвала повторное использование воды решением проблемы засухи

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Уровень воды в озере Веленце в Венгрии достиг рекордно низкого уровня

Большая часть Европы страдает от засухи, решением проблемы нехватки воды может стать ее повторное использование из городских очистных сооружений, заявили в Еврокомиссии. ЕК опубликовала серию руководств, призванных помочь правительствам и предприятиям в реализации мер по решению этой проблемы. Закон о повторном использовании воды вступит в силу с июня 2023 года.

Ресурсы пресной воды скудны и испытывают все большее давление. Нам необходимо прекратить растрачивать воду и использовать этот ресурс более эффективно, чтобы адаптироваться к изменяющемуся климату. Сегодняшние рекомендации могут помочь нам сделать это и обеспечить безопасное обращение в ЕС пищевых продуктов, выращенных с использованием регенерированной воды, — говорится в сообщении.

Повторное использование воды может ограничить забор поверхностных и подземных вод и способствовать более эффективному управлению водными ресурсами за счет многократного использования воды в городском водном цикле.

Закон о повторном использовании воды устанавливает минимальные требования к качеству воды, управлению рисками и мониторингу. Сегодняшние руководящие принципы, которыми поделилась ЕС, дополняются несколькими практическими примерами, облегчающими применение правил.

Комиссия утверждает, что повторное использование воды может одновременно снизить нагрузку на водоемы и повысить способность ЕС адаптироваться к изменению климата.

Ранее телеканал BFMTV сообщил, что в 88 из 96 департаментов Франции были введены ограничения на использование воды из-за сильной жары и засухи. Гражданам наиболее пострадавших регионов запрещается поливать сад днем. Волна жары стала второй за последний месяц в Западной Европе. Ученые связывают ее с потеплением климата и установлением парникового эффекта. Аномальная жаркая погода наблюдается во Франции, Португалии, Греции, Испании и Великобритании.