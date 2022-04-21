Еврокомиссия: ЕС не воюет, а помогает Украине сохранить суверенитет

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Telegram-канале заявил, что «упоротый украинский начальник», председатель СНБО Украины Алексей Данилов, станет законной его целью после слов о возможности удара Киева по Крымскому мосту. Ранее Данилов заявил, что армия Украины ударит по Крымскому мосту, как только у неё появится подобная возможность.

Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью, — написал Медведев. Ранее Медведев в своём Telegram-канале рассказал, что...