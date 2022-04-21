Еврокомиссия: ЕС не воюет, а помогает Украине сохранить суверенитет
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
14:45, 21 апреля 2022
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Евросоюз в первую очередь помогает Украине сохранить суверенитет и восстановить территориальную целостность, а не воюет против какой-либо страны, пояснил в ходе брифинга в Брюсселе представитель Европейской комиссии Эрик Мамер в ответ на заявление главы Европейского совета Шарля Мишеля о том, что ЕС готов пойти на всё ради победы Украины, передаёт РИА Новости. Мамер подчеркнул, что ЕС с самого начала конфликта на Украине занимает «очень ясную позицию».
Мы не ведем войну с кем-либо. Мы действуем исключительно в интересах защиты ключевого принципа европейской и международной архитектуры безопасности. Это те принципы, на которых мы основываем свои отношения с нашими партнерами, — пояснил он.
По словам Мамера, Европейский союз с самого начала спецоперации на Украине занимает «ясную позицию» и делает всё, что в его силах, чтобы помочь ей сохранить суверенитет и восстановить территориальную целостность.