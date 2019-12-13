Экс-министр экономики и финансов Франции, еврокомиссар по вопросам внутренних рынков Тьерри Бретон заявил, что Брюссель должен «перестроить» отношения с Лондоном, в частности, в коммерческом секторе.
Теперь нам нужно восстановить отношения с Великобританией, которая является важным партнёром, — сказал он в эфире RTL.
— RTL France (@RTLFrance)
#BorisJohnson: "Avec cette majorité absolue, il va dérouler ses engagements. On sort de l'interrogation, il y aura désormais Brexit, c'est certain", @ThierryBretondans #RTLMatinavec @VenturaAlba pic.twitter.com/B7YIzbJRF4 December 13, 2019
Бретон хочет, чтобы переговоры о торговле были «сбалансированными»,
Правящая в Британии партия консерваторов премьер-министра Бориса Джонсона получила большинство в Палате общин — нижней палате парламента. Ранее политик назвал 31 января 2020 года крайней датой выхода страны из ЕС в случае, если тори выиграют голосование, писал NEWS.ru.
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