Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com

Экс-министр экономики и финансов Франции, еврокомиссар по вопросам внутренних рынков Тьерри Бретон заявил, что Брюссель должен «перестроить» отношения с Лондоном, в частности, в коммерческом секторе.

Теперь нам нужно восстановить отношения с Великобританией, которая является важным партнёром, — сказал он в эфире RTL.

Бретон хочет, чтобы переговоры о торговле были «сбалансированными», отмечает France Presse. Он считает, что теперь Великобритания покинет Европейский союз до февраля, после чего начнётся фаза «пост-Brexit».

Правящая в Британии партия консерваторов премьер-министра Бориса Джонсона получила большинство в Палате общин — нижней палате парламента. Ранее политик назвал 31 января 2020 года крайней датой выхода страны из ЕС в случае, если тори выиграют голосование, писал NEWS.ru.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях