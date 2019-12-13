https://static.news.ru/photo/fbebd2e8-a0fd-11e9-aa62-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com

Экс-министр экономики и финансов Франции, еврокомиссар по вопросам внутренних рынков Тьерри Бретон заявил, что Брюссель должен «перестроить» отношения с Лондоном, в частности, в коммерческом секторе.

Теперь нам нужно восстановить отношения с Великобританией, которая является важным партнёром, — сказал он в эфире RTL.

#BorisJohnson : "Avec cette majorité absolue, il va dérouler ses engagements. On sort de l'interrogation, il y aura désormais Brexit, c'est certain", @ThierryBreton dans #RTLMatin avec @VenturaAlba pic.twitter.com/B7YIzbJRF4 — RTL France (@RTLFrance) December 13, 2019

Бретон хочет, чтобы переговоры о торговле были «сбалансированными», отмечает France Presse. Он считает, что теперь Великобритания покинет Европейский союз до февраля, после чего начнётся фаза «пост-Brexit».

Правящая в Британии партия консерваторов премьер-министра Бориса Джонсона получила большинство в Палате общин — нижней палате парламента. Ранее политик назвал 31 января 2020 года крайней датой выхода страны из ЕС в случае, если тори выиграют голосование, писал NEWS.ru.