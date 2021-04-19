Еврокомиссар назвал возможный срок появления «Спутника V» в ЕС

https://static.news.ru/photo/aab8f6c0-a156-11eb-8613-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Limbach/imago-images.de/Global Look Press

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что европейский потребитель увидит российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» не раньше конца 2021 года. Это возможно при одобрении препарата Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА).

Я не думаю, что до конца 2021 года Европе будет доступно необходимое количество доз «Спутника V», — отметил Бретон в интервью газете Le Figaro.

На изучение «Спутника V» он отвёл для европейского регулятора «ближайшие недели». Процесс оценки вакцины, по словам Бретона, «может занять больше времени» из-за нехватки данных. Опять же, России предстоит ещё найти производственные мощности для выпуска нужного количества вакцины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации высказались против требования странами доказательств вакцинации от коронавируса при международных поездках. По их мнению, это противоречит свободе передвижения. В комитете отметили, что свидетельства действенности вакцинации в снижении распространения коронавируса пока ограничены.