Евродепутат призвал выйти на улицы против США и НАТО Депутат ЕП Уоллес: пришло время выступить против антироссийской прокси-войны США и НАТО

Фото: Dwi Anoraganingrum / www.imago-images.de / Global Look Press

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес на своей странице в Twitter обратился к жителям Дублина с призывом выйти на улицы города с протестами против антироссийской прокси-войны НАТО и США. Он назвал войны «глупыми» и добавил, что большинство европейцев хотят прекращения конфликта в отличие от западных политических деятелей и мировых СМИ.

Пришло время людям выйти на улицы и выступить против этой прокси-войны США и НАТО. Они понимают, что пушки и танки убивают людей? — написал Уоллес.

Он указал на абсурдность заявлений европейских лидеров, которые уверяют международное сообщество в том, что поставки оружия Украине — это путь к миру. По его словам, в Европе за год ни разу не прозвучали слова «дипломатия и диалог».

Ранее в немецком Мюнхене прошли акции протеста, в которых приняли участие около 10 тысяч человек. Отмечается, что участники манифестации выступали против 59-й Мюнхенской конференции по безопасности и против политики НАТО в вопросе поставок оружия Украине. Всего в городе прошло более 10 митингов, связанных с Мюнхенской конференцией. По информации немецкой полиции, протестующие собрались на центральной площади Карлсплатц, а затем проследовали через район Максфорштадт до площади Кёнигсплац.