Евродепутат предрек будущее при эскалации конфликта на Украине Евродепутат Жувен: эскалация украинского конфликта подтолкнет мир к апокалипсису

Фото: МО РФ

Эскалация украинского конфликта с высокой долей вероятности грозит миру наступлением апокалипсиса, заявил «Известиям» евродепутат от Франции Эрве Жувен. По его мнению, такой исход событий должны понимать как французские граждане, там и жители всей Европы.

Я думаю, что все французы и жители Европы должны осознавать, что сегодня мы шаг за шагом приближаемся к эскалации, которая может привести к апокалипсису, — подчеркнул Жувен.

При этом евродепутат не поддержал идею председателя комитета по иностранным делам национального собрания Франции Жана-Луи Бурланжа о разрешении Вооруженным силам Украины наносить удары по территории России. Подобные инициативы выдвигают люди, которые не осознают возможных последствий, констатировал он.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предупредил, что удар Соединенных Штатов по российским силам на Украине привел бы к мировой войне. Таким образом он ответил на угрозу главы МИД Польши Радослава Сикорского, допустившего американскую атаку по ВС России.

Кроме того, астролог Кушал Кумар высказывал мнение, что третья мировая война может начаться 18 июня 2024 года. По его словам, напряженность возрастет между ХАМАС и Израилем, Южной и Северной Кореей, Тайванем и Китаем, а также НАТО и Россией.