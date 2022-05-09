Евродепутат от Франции призвал остановить поставки оружия Украине Евродепутат от Франции Мариани призвал остановить поставки оружия Украине

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Депутат Европарламента от французской партии «Национальное объединение» Тьерри Мариани заявил, что следует перестать отправлять оружие на Украину. В эфире телеканала RMC он задался вопросом: хотят ли в Париже, чтобы всех украинцев убили?

Нас втягивают в чужую войну. Да, нужно прекратить вооружать Украину... Какая у нас дипломатия? Давать оружие украинцам. Чего мы хотим? Чтобы их убили до последнего? Чтобы хорошо отжать россиян? — сыпал вопросами евродепутат.

Также ему осталось не понятным, что будет, когда украинцев не останется, пошлёт ли президент США туда европейцев.

Ранее стало известно, что советник главы правительства ДНР Ян Гагин заявил: большой процент оружия, которое Украине поставляет Запад, не годен к применению. Это утиль, как правило, с истёкшим сроком хранения, отметил он. Неэффективность западного оружия, по его мнению, можно объяснить тем, что им прежде пользовались «неквалифицированные бойцы».