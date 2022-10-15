Евродепутат назвал истинные цели США на Украине Евродепутат Мариани рассказал, зачем США затягивают конфликт на Украине

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Депутат Европейского парламента (ЕП) от Франции Тьерри Мариани заявил, что западные страны стремятся затянуть конфликт на Украине на два-три года, чтобы ослабить Европу. Политик добавил, что цена, которую страны Евросоюза заплатят за конфликт России и Украины окажется выше, чем при COVID-19. Он также отметил, что Киев пытается втянуть Запад в конфликт, сообщил телеканал BFMTV.

О чем мечтают некоторые наши заокеанские союзники? Чтобы эта спецоперация длилась два-три года, поскольку в конечном счете ослабит Европу. Европа заплатит огромную цену, которая, по моему мнению, будет гораздо выше, чем при COVID-19, — рассказал Мариани.

Он напомнил, что украинское руководство на протяжении восьми лет убивает население на востоке страны и бомбит Донецк.

В случае дальнейшего подчинения интересам военно-промышленного комплекса США Европу ждет «немыслимый ужас», написал ранее портал Rebelión. Автор материала указывает на то, что страны Евросоюза сокращают бюджеты своих социальных программ, а также приостанавливают переход на зеленую энергетику в угоду обслуживания нужд Соединенных Штатов как своих.

В статье отмечается, что речь идет о массовых закупках военной техники у Вашингтона. В публикации европейцев призывают перестать «проглатывать военную пропаганду», а также перестать верить, что США и НАТО действуют из гуманных соображений.