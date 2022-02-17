Евреи раскритиковали вспомнившего о Гитлере Илона Маска
Евреейские организации подвергли критике Илона Маска, сравнившего Трюда с Гитлером
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
01:53, 18 февраля 2022
Илон МаскФото: Britta Pedersen/Global Look Press
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Американский миллиардер Илон Маск сравнил канадского премьер-министра Джастина Трюдо с лидером нацистов Адольфом. Гитлером. Свою шутку он разместил в Twitter, однако вскоре был вынуждент ее убрать из-за возмущения еврейских организаций. Последние подвергли основателя Tesla серьёзной критике, сообщает РИА Новости.
В своём твите Маск отреагировал на сообщение CoinDesk о том, что правительство Канады пресекает криптовалютные транзакции, направленные на помощь протестующим против вакцинации от коронавируса дальнобойщикам..
Маск опубликовал в Twitter фото Гитлера и написал: «Прекратите сравнивать меня с Джастином Трюдо. У мены был бюджет».
Шутка вызвала серьзную негативную реакцию со стороны еврейских организаций в США и по всему миру.
Илон Маск поступил крайне неразумно, сославшись на Гитлера, чтобы высказать свою точку зрения в социальных сетях... Он должен немедленно извиниться, — заявили в Американском еврейском комитете.
Это неуважение к памяти всех жертв нацистского режима и причиняет боль многим людям, — сообщило руководство музея в Освенциме.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что намерен задействовать закон о чрезвычайном положении для разрешения ситуации с протестами в стране. Он подчеркнул, что режим будет временным, в его рамках полиции предоставят дополнительные полномочия, в том числе в вопросе наложения штрафов и арестов.
В ряде городов Канады проходят акции протеста против коронавирусных ограничений. Самая крупная из них началась 29 января в Оттаве. В канадском Виннипеге, штат Манитоба, четыре человека пострадали в результате наезда автомобиля. На фоне манифестаций премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьёй уехал из своего дома из соображений безопасности