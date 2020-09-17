Евреи дали Лукашенко шанс «спустить на землю» Зеленского

Власти Белоруссии постарались своеобразно оживить диалог с Киевом через проблему паломников-хасидов, которые скопились на границе с Украиной, пытаясь попасть к святым местам в Умань, где находится захоронение основателя брацлавского хасидизма ребе Нахмана. Минск не только распорядился организовать «зелёный коридор» для желающих попасть в соседнюю страну, но и пустил в ход риторику о необходимости уважать права человека и верующих. Однако его инициативность была встречена Киевом в штыки: там заявили, что никаких исключений для тех, кто пытается попасть с белорусской стороны, сделано не будет.

Отказ пускать находящихся в Белоруссии паломников 17 сентября подтвердил советник главы МВД Украины Михаил Апостол. Выступая в эфире телеканала «Украина-24», он подчеркнул, что правительство не планирует каким-либо образом менять свою позицию по карантинным мерам, которыми и обосновывается решение блокировать приток хасидов.

Идёт похолодание, наша рекомендация — вернуться в Белоруссию, купить билеты и направиться в свои страны, — добавил советник министра.

В то же время Апостол заверил, что ситуация как в районе границы, так и в Умани (Черкасская область) находится под полным контролем. По его оценкам, в этом городе сейчас насчитывается до трёх тысяч паломников. Их должны пропустить 18 сентября на могилу ребе Нахмана «при соблюдении карантинных мер». Советник главы МВД вместе с тем сообщил, что порядок в этом районе обеспечивают 500 украинских правоохранителей, к которым присоединились полицейские из Израиля. Однако новых гостей-паломников в Киеве не ждут.

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Минск же, судя по всему, пытается искусственно нагнетать ситуацию вокруг израильтян., скопившихся в его пункте пропуска «Новая Гута». Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил 17 сентября об оформлении на выезд из страны свыше 1,2 тысяч граждан Израиля, которые хотят попасть на территорию Украины.

Ранее Лукашенко поручил своему кабмину договориться с Киевом о создании так называемого «зелёного коридора» для хасидов. Вице-премьер Белоруссии Игорь Петришенко в ходе встречи с послом Израиля Алоном Шогамом заверил, что его страна делает «всё для того, чтобы хасиды могли реализовать свои устремления и посетить святые места». Особенно интересно в этом контексте выглядят комментарии белорусского МИД.

Мы настоятельно призываем украинские власти уважать фундаментальные права человека, права верующих, общепризнанные демократические нормы, следовать принципам гуманизма, — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики. — Необходимо спуститься на землю и просто начать диалог с этими людьми, они не требуют ничего сверхъестественного, только уважения своих базовых прав. И этот вопрос мы будем держать на контроле.

Украинская сторона, в свою очередь, открыто назвала действия Минска фактором дополнительной напряжённости. Официальный Киев призвал соседей «не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины всё же может быть открыта для иностранцев».

В районе сопредельного пункта пропуска «Новые Яриловичи» сейчас собрались около 1,2 тысяч граждан Израиля, которые захотели провести осенние еврейские праздники в Умани. Многие из них доверились слухам о том, что украинско-белорусская граница якобы открыта.

Поведение Минска выглядит как попытка принудить Киев к признанию легитимности Лукашенко через вынужденные контакты. Как известно, Украина в отношении политического кризиса у соседей склонна придерживаться проевропейской позиции. Постановление, в котором победа Лукашенко признана нелегитимной, накануне было принято Верховной радой. Сам президент Украины Владимир Зеленский призывал власти и оппозицию к диалогу, указывая на недопустимую жестокость белорусских силовиков.

Однако тактика Белоруссии не выглядит столь продуманной. Отказываясь пропустить хасидов со стороны Белоруссии на свою территорию, Киев мало чем рискует, особенно с учётом того, что сам Израиль выступает за возвращение своих граждан. За это высказывался не только посол еврейского государства на Украине, но и министр высшего образования и водных ресурсов Зеэв Элькин, который входит в так называемый кризисный кабинет.