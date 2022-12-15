Eveneing Standard: Запад думает, как дать Киеву «преимущество» над Москвой

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Издание Eveneing Standard со ссылкой на чиновников сообщает, что западные страны в настоящее время думают. какую помощь предоставить Украине для «решающего преимущества» над Россией. В частности, речь идет о такой помощи, чтобы «дать Украине преимущество без перехода в наступление против России».

В частности, это может быть оборудование для «упреждения» российских военных стратегий, возможно, Киеву могут поставить современные истребители. При этом чиновники отмечают, что такая поддержка Киева будет носить ограниченный характер в целях недопущения эскалации конфликта с Москвой.

Издание со ссылкой на одного из чиновников отмечает, что Запад не станет поддерживать удары по территории России кроме тех, которые непосредственно связаны с конфликтом на Украине.

Ранее сообщалось, что Британия передаст Украине новый пакет военной помощи на 50 млн фунтов стерлингов. В пакет войдут 125 зенитных пушек, десятки радаров и средств электронной борьбы с дронами. Также новый пакет военной помощи включает технологии для противодействия иранским беспилотникам.