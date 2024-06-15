Euroclear приостановил операции с активами россиян из-за санкций США

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Бельгийский Euroclear приостановил все процессы обслуживания активов с участием российского Национального расчетного депозитария из-за попадания последнего под американские санкции, сообщает РБК. Отмечается, что в европейском учреждении оценивают влияние рестрикций США на сотрудничество с НРД.

До дальнейшего уведомления процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены, — сказано в письме депозитария.

12 июня Министерство финансов США ввело новые санкции против 30 физических лиц и более 200 структур из России и Китая. В качестве причины ведомство обозначило проведение спецоперации. Ограничения коснулись таких российских компаний, как Московская Биржа, НРД и НКЦ.

Выяснилось, что акции Московской Биржи падали в цене более чем на 16% после введенных новых санкций США. На следующий день их цена стабилизировалась на уровне 236,99 рубля, что равноценно снижению на 5% от изначальной стоимости.

В свою очередь депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре считает, что санкции в отношении МосБиржи необходимо отменить. По его словам, рестрикции причинят ущерб экономике ФРГ и других европейских стран.