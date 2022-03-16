«Эту собаку найдём»: Аксёнов о журналисте, призывавшем убивать русских

Украинский журналист Фахрудин Шарaфмал, призывающий к убийству российских детей, будет найден. Об этом сообщил РИА Новости глава Крыма Сергей Аксёнов. Шарафмал ранее заявил, что Украина нуждается в победе, а не в мире, и достичь её можно только подобным способом. Он также процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана, призывавшего «уничтожать детей, чтобы уничтожить нацию».

Эту собаку найдём. Передаю просто — мы тебя найдём... Мужчины воюют с мужчинами. Тем, кто так говорит, передаём: найдём вас всех, — сказал журналистам Аксёнов.

Ранее депутат Госдумы Бийсултaн Хамзаев раcсказал NEWS.ru, что Шарaфмал повторит судьбу нацистских преcтупников — его ждёт «позорная и гнусная смерть», возможно, на виселице, как в случае с Эйхманом — одним из ответственных за массовое истребление евреев во Второй мировой войне.

Накануне стало известно, что украинские войска удерживают в заложниках в Славянске 17 детей и собираются вывезти их в неизвестном направлении. Об этом сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).