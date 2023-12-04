«Этой дружбе более 30 лет»: в КНР проходит встреча Лукашенко и Си Цзиньпина Лукашенко заверил Си Цзиньпина, что Белоруссия останется надежным партнером КНР

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Переговоры Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, находящийся с рабочим визитом в Китае, проводит переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Telegram-канал «Пул Первого». Белорусский лидер отметил, что дружеские отношения между странами сохраняются на протяжении более 30 лет, и за это время ни Минск, ни Пекин не свернули с этого пути.

Беларусь была, есть и будет надежным партнером для Китая. Мы знаем, что нужно нашим странам. И мы очень много в этом плане сделали, — цитирует канал Лукашенко.

Он отметил, что историческое повышение уровня отношений придало мощный импульс углублению традиционных направлений и старту новых векторов сотрудничества двух стран. Лукашенко добавил, что во всех вопросах взаимодействия Белоруссии и Китая есть движение, поэтому он приехал обсудить с Си Цзиньпином только вопрос скорости этого движения.

Китайский лидер в ответ назвал Лукашенко свои большим другом. Он указал на то, что в текущем году Пекин и Минск вышли на важные договоренности, касающиеся развития двусторонних отношений, между странами укрепляется политическое взаимодоверие и международное взаимодействие. Си Цзиньпин добавил, что уже есть новые результаты сотрудничества в рамках инициативы «Один пояс — один путь».

Лукашенко прибыли с визитом в Китай накануне. В ходе поездки он намерен обсудить с Си Цзиньпином вопросы инвестиционного, торгово-экономического и международного сотрудничества.