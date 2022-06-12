«Этого нам не хватает»: Подоляк заявил о необходимости 300 РСЗО для Украины Подоляк: Украине необходимо получить порядка 300 реактивных систем залпового огня

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Власти Украины хотели бы получить от стран Запада порядка 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщил в интервью британской газете The Daily Telegraph советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, около 90% боевых потерь ВСУ происходит в связи с превосходством российской артиллерии над украинской.

Что касается РСЗО, то нам нужно не три или четыре системы, а порядка 300, — сказал Подоляк.

Ранее газета Times сообщала, что Великобритания намерена направить на Украину три РСЗО М270. По словам министра обороны страны Бена Уоллеса, системы американского производства оснастят ракетами, способными поражать цель на расстоянии 80 километров. Для «максимизации эффекта» РСЗО, украинские военные будут обучаться их применению в Британии.

США, в свою очередь, также обещали поставить аналогичные системы Киеву, но в количестве, не превышающем 10 единиц.