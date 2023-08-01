«Это танки 80-х»: военэксперт рассказал об Abrams, которые США поставят ВСУ Военэксперт Фролов: M1A1 Abrams могут чаще новых танков выбывать из-за небоевых потерь

Фото: marine_corps/Digital/Global Look Press

M1A1 Abrams

Общее техническое состояние, защищенность и боевые возможности танков M1A1 Abrams намного хуже, чем у более современной модификации M1A2, объяснил NEWS.ru военный эксперт, старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Андрей Фролов. Комментируя поставки ВСУ американских танков Abrams, он отметил, что данная военная техника была создана около сорока лет назад, что значительно снижает ее боевой потенциал.

Там пушка не такая сильная, ее калибр 105-мм. Это танки начала-середины 80-х годов. У них износ большой, и, соответственно, есть вероятность, что небоевых потерь у них будет больше, чем у танков более новых, — отметил Фролов.

Американские журналисты также сообщают, что модификация M1A1 Abrams лишена брони из обедненного урана и современной электроники. Перед отправкой на Украину технику обещают отремонтировать в Германии, однако, по мнению Фролова, танки вряд ли смогут привести в порядок.

Если их доводить до ума, то это будут уже совсем другие деньги. Готовы ли американцы на это идти? Тоже вопрос. Скорее, это будет просто предпродажная подготовка, которая на боевые качества никак не повлияет, — заключил военный эксперт.

Ранее журнал Newsweek сообщил, что США поставят ВСУ не те танки Abrams, что обещали. Вместо модификации M1A2 украинцы получат M1A1. Решение было принято с целью как можно быстрее обучить экипажи и перебросить технику на фронт.

Военкор Евгений Поддубный заявил, что американские власти прекрасно понимают, к чему приведет поставка на Украину танков M1 Abrams. По его словам, вероятность того, что часть бронемашин достанется российской армии в качестве трофеев, слишком высока. Именно поэтому Пентагон распорядился снять с отправляемой техники часть оборудования, расстроив тем самым ВСУ.