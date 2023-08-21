«Это также позор для КНР»: что о крушении «Луны-25» пишут мировые СМИ Как отреагировала западная пресса на катастрофу, случившуюся с российской станцией

Фото: Роскосмос

Станция «Луна-25»

Новость о крушении станции «Луна-25» вызвала большой интерес мировых медиа. Пока одни считают, что катастрофа негативно повлияет на развитие российской космической отрасли, другие не оставляют без внимания усилия Роскосмоса, так как миссия изначально была рискованной. Как крупнейшие издания освещают запуск «Луны-25» и что пишут о ее крушении — в материале NEWS.ru.

«Луна могла бы стать базой для покорения других планет»

«В воскресенье Роскосмос заявил, что станция „Луна-25“ — первая лунная миссия России почти за полвека — врезалась в Луну», — так начинается статья в американской газете The Washington Post.

В издании напоминают, что полет стал первой попыткой Москвы отправить аппарат на Луну с 1976 года, когда с космодрома Байконур стартовала последняя советская автоматическая межпланетная станция для изучения спутника Земли. «Россия надеялась войти в историю, став первой страной, совершившей мягкую посадку на ледяной южный полюс Луны», — отмечают в газете.

По данным издания, лед на темной стороне Луны жизненно необходим для будущих колонистов. Вода также могла бы быть преобразована в воздух и ракетное топливо, что сделает спутник Земли потенциальным «трамплином» для покорения других частей Солнечной системы.

«Неудача лишь подчеркнула упадок космической мощи России»

В британской газете The Guardian отмечают, что миссия «Луны-25» должна была продемонстрировать возможности России в космической области, которая реализовала миссию без помощи западных стран. Как пишет издание, «неудача лишь подчеркнула упадок космической мощи России со славных времен холодной войны, во время которой она первой запустила спутник на орбиту Земли в 1957 году, а космонавт Юрий Гагарин стал первым человеком, побывавшим в космосе в 1961 году».

По мнению британской газеты, российские телеканалы преуменьшают значение провала — в одной из новостных программ выпуск начинался не с репортажа о гибели «Луны-25», которому выделили всего 26 секунд.

Как пишет The Guardian, российские ученые неоднократно заявляли, что плохое руководство, «нереалистичные тщеславные проекты», коррупция, а также общее падение системы научного образования в стране мешают развивать космическую программу в России.

В газете напомнили, что на данный момент успешно высадить свои миссии на Луну удалось только трем странам: СССР, США и Китаю.

Кроме России, попасть на южный полюс Луны также стремится Индия, чей космический корабль «Чандараян-3» как раз должен прилуниться там в эту среду, 23 августа. Специалисты Индийской организации космических исследований уже начали подготовку своего аппарата к посадке на спутнике Земли. Посадочный модуль завершил маневры по снижению высоты до 25 км.

Прошлая лунная индийская миссия «Чандараян-2» потерпела крушение в 2019 году из-за ошибки в программном обеспечении, напоминает британская газета. Тогда разбился лишь посадочный модуль, а станция осталась на орбите Луны.

Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: roscosmos.ru Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: roscosmos.ru Станция «Луна-25» Фото: roscosmos.ru Станция «Луна-25» Фото: roscosmos.ru Станция «Луна-25» Фото: roscosmos.ru Станция «Луна-25»

«Миссия Роскосмоса все равно вызывает уважение»

Американская газета The New York Times отмечает, что космические миссии с высадкой на Луну сложны и поэтому многие другие страны также неоднократно терпели неудачи в этом направлении.

«Во время трех попыток высадиться на Луну за последние четыре года — со стороны Индии, израильской некоммерческой организации и японской компании — все успешно маневрировали на орбите вокруг Луны, но терпели неудачи в течение последних нескольких минут спуска на поверхность», — говорится в статье.

В издании объясняют провал этих миссий излишней экономией и некачественным производством компонентов, недостаточным количеством предварительных испытаний, а также отсутствием слаженной работы разных отделов, управляющих полетом.

Аналитики газеты считают: тот факт, что «Луна-25» смогла долететь до спутника Земли и вышла из строя лишь на одном из последних этапов, уже привлечет мировое уважение к деятельности корпорации «Роскосмос».

«Гибель корабля вызвала у космического сообщества сочувствие»

Американский телеканал CNN напомнил, что изначально в планировании миссии, как и последующих «Луны-26» и «Луны-27», принимали участие Роскосмос и Европейское космическое агентство (ЕКА). Это партнерство прекратилось в апреле 2022 года, после начала украинского конфликта, когда ЕКА заморозило сотрудничество, подчеркивает издание.

По мнению CNN, провал миссии все равно вызвал сочувствие в международном космическом сообществе, так как в случае успеха «Луна-25» ознаменовала бы большой прорыв для всей отрасли.

«Я не жалею зла другим исследователям. Спуститься на любой небесный объект — тяжелая задача. То, что другим удалось это сделать несколько десятилетий назад, не гарантирует успеха сегодня», — цитирует издание бывшего руководителя отдела науки Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Томаса Зурбхена.

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«Провал миссии ставит крест на космическом партнерстве России и Китая»

С меньшим сочувствием отнеслись к аварии в американском агентстве Bloomberg. Там предположили, что неудача поставит крест на космическом сотрудничестве России с Китаем по строительству общей базы на Луне, так как Пекин больше не будет воспринимать Москву как полноценного партнера. «Это также позор для председателя КНР Си Цзиньпина», — пишет Bloomberg.

По версии агентства, Си якобы мечтал таким образом бросить вызов США и их союзникам в космосе. В отличие от России, Китай уже опередил многие другие страны, высадив первый космический аппарат на обратной стороне Луны в 2019 году. Аналитики издания предполагают, что Пекин начнет искать нового партнера, которым могла бы стать Индия.

По данным агентства, Китай не будет полностью отказываться от сотрудничества с Россией в космической области, так как Москва может быть ему полезна, например, в разработке космических систем раннего предупреждения о ракетном нападении.

«Москве нужно умерить космические амбиции»

Американский телеканал CBS News сообщил, что Пекин хочет провести свою лунную миссию к 2030 году, а Вашингтон намерен его опередить, выполнив такую миссию к 2025 году. По его мнению, создание и испытания посадочного модуля займут немало времени, поэтому полет отложат на несколько лет.

Тем временем в Financial Times видят у провала лунной миссии долгоиграющие последствия: «Катастрофа „Луны-25“ вызывает сомнения в будущем российской космической программы», — пишет издание.

По мнению авторов статьи, Москве нужно «умерить свои космические амбиции» и наверстывать упущенное.

«На провал миссии могли повлиять сложности, вызванные западными санкциями»

Арабоязычное агентство Rudawa Araby отмечает, что президент России Владимир Путин не отказался от космической программы, несмотря на возможные сложности с ее финансированием и на изоляцию страны на международной арене в связи с проведением специальной военной операции на Украине.

В газете приводится мнение, что на провал миссии могли повлиять сложности, вызванные западными санкциями, из-за которых Москва несколько раз откладывала запуск «Луны-25». Как напоминает Rudawa Araby, в Роскосмосе изначально осознавали рискованность миссии и оценивали шансы на ее успех в 70%.

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