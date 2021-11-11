«Это страшное нарушение»: Лукашенко заявил о стрельбе со стороны Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики стреляют поверх голов мигрантов в направлении Белоруссии и пытаются вытолкнуть беженцев со своей территории. Он считает это «страшным нарушением», передаёт БелТА.

Что недопустимо (я не знаю, почему это СМИ каждый день не показывают) — они открывают стрельбу в нашем направлении поверх голов. Как пограничник вам говорю: в советские времена, если бы только с сопредельной территории в нашу сторону был замечен хоть один выстрел, там стёрли бы всё с лица земли. Это страшное нарушение, — заявил он.

Он добавил, что за прошлые сутки поляки попытались вытолкнуть на территорию Белоруссии больше тысячи человек.

Вы понимаете, ловят их там, вплоть до границы Германии, а может, и в Германии, вывозят на границу и в разных местах начинают выталкивать, — посетовал президент.

Лукашенко также сравнил методы польских пограничников с фашистскими, заявив, что они не дают спать мигрантам в палатках, включая прожекторы и громкоговорители. По его словам, в лагере беженцев на белорусско-польской границе нахoдятся 1790 человек. Ещё 322 мигранта польские силовики пытались выдворить в Белоруcсию. Правда, отметил он, «ни один человек не прошёл».

Ранее Лукашенко заявил, что беженцам, которые находятся на границе Белоруссии с ЕС, пытаются поставить оружие в основном из Донбасса. Он заявил, что наметилась очень опасная тенденция — пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки.