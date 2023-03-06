«Это страшно»: американский ветеран назвал победителя в войне США против РФ Ветеран США Дрейвен: Вашингтон проиграет войну против Москвы из-за зависимости от БРИКС

Фото: Sgt. Nicholas Goodman / Keystone Press Agency / Global Look Press

Американский ветеран Ноктис Дрейвен на своей странице в Twitter заявил, что США проиграли бы большую войну против России из-за экономической зависимости Штатов от Китая и Индии, которые входят в БРИКС. Он добавил, что вооруженные силы Соединенных Штатов сильно ослабли. По его словам, если бы противники Вашингтона знали бы реальное положение дел, то страну снесли бы за несколько месяцев.

Мы проиграли бы большую войну уже из-за экономики, посмотрите на нижнюю часть почти любого продукта, «Сделано в Китае», верно? Где мы покупаем лекарства? Китай, Индия и т.д., все члены БРИКС, кто входит в БРИКС? Россия... нас опустошат только экономикой, если вступим в войну, не говоря уже о том, насколько слабыми стали наши вооруженные силы, — написал Дрейвен.

Он назвал ложным чувство безопасности, которое испытывают многие американцы в настоящее время.

Ранее стало известно, что власти Китайской Народной Республики намерены в 2023 году ускорить программу модернизации Народно-освободительной армии, а также усилить боевую подготовку своих войск, сообщается в специальном докладе правительства. В документе уточняется, что Пекину необходимо укреплять и приумножать результаты военной реформы. Отмечается, что китайское правительство планирует наращивать свой военный потенциал. В КНР добавили, что для реализации этого плана будет повышена «государственная мощь» в области оборонной науки, техники и промышленности.