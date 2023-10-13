«Это раздолбайство»: капитан о столкновении сухогрузов в Мраморном море Капитан Дандыкин: сухогрузы могли столкнуться из-за расслабленности моряков

Фото: Christinne Muschi/Keystone Press Agency/Globa Look Press

Украинский и российский сухогрузы, которые перевозили зерно, могли столкнуться в Мраморном море из-за расслабленности моряков и «раздолбайства судоводителя», уверен капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Комментируя ситуацию KP.RU, военный эксперт отметил, что это море достаточно широкое для подобных ситуаций, а погодные условия в октябре обычно хорошие.

Наверное, могла быть расслабленность. По всей команде. Включая капитанов сухогрузов. <...> Это раздолбайство. Это для новичков. Чтобы этого не случилось, должен быть хороший штурман. И нормальный капитан, которому и в Мраморном море не надо спать в каюте, — пояснил Дандыкин.

Военный эксперт подчеркнул, что у столкнувшихся сухогрузов разница в размере практически в 50 м. Он пояснил, что размер судна определяет его возможность к маневру. Кроме того, на выходе из Мраморного моря в Средиземное могло не быть лоцманской турецкой службы, так как их ответственность там заканчивается.

Какие на сухогрузах там были лоцманы после прохода Дарданелл, мы же не знаем. Могу предположить, что лоцманов местных уже могло и не быть на выходе в Средиземноморье, — отметил эксперт.

В Генеральном управлении береговой охраны Турции ране сообщили, что в Мраморном море столкнулись два сухогруза, которые перевозили зерно из России и Украины. Сообщается, что один из кораблей шел в Испанию, а другой — в Израиль. Пострадали оба сухогруза.