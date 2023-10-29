«Это провал»: президент МККК оценила уровень страданий в секторе Газа Президент МККК заявила о потрясении из-за уровня страданий в секторе Газа

Фото: Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

Мирьяна Сполярич

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич заявила, что потрясена уровнем человеческих страданий в секторе Газа, сообщается на сайте МККК. Она назвала ситуацию в регионе катастрофическим провалом, с которым нельзя мириться.

Я потрясена невыносимым уровнем человеческих страданий и призываю стороны конфликта немедленно прекратить эскалацию <...>. Это катастрофический провал, с которым мир не должен мириться, — отметила Сполярич.

В регион прибыли десять экспертов МККК, включая хирургическую бригаду. Они привезли в сектор Газа медикаменты, которых недостаточно.

До этого директор оперативного отдела МККК Мартин Шупп заявил, что гуманитарную ситуацию в секторе Газа нельзя назвать иначе как отчаянной. По его словам, уровень разрушений, отчаяния и перемещения местных жителей в анклаве огромен, сотни тысяч людей вынуждены покинуть свои дома и жить под открытым небом, едва имея доступ к воде и продовольствию.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что сотням раненых в секторе Газа проводят операции без анестезии. Там также призвали армию Израиля не обстреливать медицинские учреждения на территории региона.