«Это произойдет»: Вучич оценил вероятность отправки войск Запада на Украину Александр Вучич не исключил отправку войск Запада на Украину

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Сербский президент Александр Вучич выразил мнение, что в сложившихся условиях нельзя исключать отправку западными странами своих войск в зону боевых действий на Украине. По его словам, следует готовиться ко множеству непростых ситуаций.

Когда впервые были упомянуты западные танки на Украине, многие говорили, что этого никогда не произойдет, но это произошло. Упоминались западные самолеты, многие говорили, что этого никогда не будет, но это произошло. Сейчас идут разговоры о западных войсках на Украине. Некоторые говорят, что этого не случится, [но] это произойдет, — сказал политик, его слова приводит ТАСС.

Он добавил, что Сербии необходимо найти самое лучшее решение в ситуации, когда положение дел будет становиться все хуже повсеместно. Вучич призвал граждан объединиться для защиты страны, а также оказать помощь сербам в Косово.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с течением времени нельзя исключать отправку войск Запада на Украину. По его словам, на конференции в Париже обсуждалась такая возможность, однако присутствующие не пришли к консенсусу.

В случае отправки военных ЕС и НАТО на территорию Украины ответ России последует незамедлительно, указывал военный корреспондент Евгений Поддубный. Так он прокомментировал слова премьер-министра Словакии Роберта Фицо, сказавшего, что подобные решения обсуждаются на уровне двусторонних соглашений.